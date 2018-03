utenriks

Dødsulykka skal vere den første med slike sjølvkøyrande bilar på offentlege vegar, skriv New York Times og fleire andre amerikanske medium måndag.

Kvinna vart påkøyrd da ho kryssa gata utanfor ein fotgjengarovergang, opplyser politiet i Tempe i delstaten Arizona.

Ein talsperson for Uber seier at transportselskapet samarbeider heilt og fullt med dei lokale styresmaktene. Uber har no innstilt testinga av sjølvkøyrande bilar i Tempe, Pittsburgh, San Francisco og Toronto.

