utenriks

– Det verkar heilt tatt ut av lufta. Det er ille, seier Sveriges utanriksminister Margot Wallström.

Ho seier at ho er overraska over påstandane frå russisk side om at nervegifta novitsjok kan ha komme på avvegar, og at Sverige er blant dei landa der stoffet kan ha hamna.

Sverige vil ha svar frå Russland på kor påstanden kjem frå, seier Wallström.

– Derfor kallar vi ambassadøren inn på teppet i morgon for å spørje kvifor desse grunnlause skuldingane kjem mot oss, seier ho.

(©NPK)