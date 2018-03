EU og Storbritannia vil ha svar frå Facebook

utenriks

New York Times og The Observer avdekte i helga at eit analyseselskap som hjelpte Donald Trump i valkampen, hadde stole personopplysningar om 50 millionar Facebook-brukarar.

Opplysningane skal ha blitt nytta for å føresei og påverke valet til veljarane, og resultata skal ha blitt selt til valkampstaben til Trump.

EU-parlamentet vil no ha svar på korleis dette kunne skje og har kalla inn Facebook-sjefen.

– Vi har invitert Mark Zuckerberg, opplyser president i EU-parlamentet Antonio Tajani.

– Facebook må overfor representantane for 500 millionar europearar klargjere at persondata ikkje blir nytta for å manipulere demokratiet, tvitrar Tajani.

Mediekomiteen i det britiske underhuset vil også ha svar frå Facebook-leiinga. Ifølgje formann i komiteen Damian Collins har Facebook tidlegare svart vegleiande på spørsmåla frå komiteen.

– Det er no på tide at vi får nøyaktige opplysningar om denne katastrofale svikten frå ein Facebook-representant med tilstrekkeleg autoritet, skriv Collins i ein førespurnad til Zuckerberg.

– Med tilvising til at du ved årsskiftet forkynte at Facebook skulle fiksast, håper eg at denne representanten blir deg, skriv han vidare.

(©NPK)