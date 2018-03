Facebooks sikkerheitssjef går av i august

utenriks

Stamos omtalar sjølv sin avgang på Twitter, og skriv at han fram til avgangen vil ha ei mindre leiande rolle i selskapet.

– Trass i rykta er eg framleis fullt engasjert i mitt arbeid i Facebook, skriv han.

– Det er sant at mi rolle har endra seg. Eg brukar for tida meir tid på å sjå på nye sikkerheitsrisikoar og jobbe med valsikkerheit, legg han til.

Sterk stemme internt

Stamos skal ha sagt at han ville forlate Facebook i desember, men at han vart overtalt til å bli til august for å følgje med på overføringa av sitt ansvarsområde. Same månad vart ansvaret hans i selskapet overført til andre, seier anonyme kjelder til The New York Times.

Stamos har vore ei sterk stemme i Facebook under arbeidet med å undersøkje og avsløre russisk aktivitet på det sosiale mediet, noko som ifølgje dei anonyme kjeldene ofte har frustrert andre leiarar i selskapet.

The New York Times skriv at Stamos' avgang er eit teikn på at det er auka spenningar i verksemda.

Uro rundt analyseselskap

Måndag uttalte analyseselskapet Cambridge Analytica, som hjelpte Donald Trumps valkamp, at dei avviser skuldingane om at selskapet har misbrukt data om millionar av Facebook-brukarar i valkampen. Ifølgje avisene New York Times og britiske Observer dreier skuldingane seg om at Cambridge Analytica brukte opplysningane frå Facebook-brukarane til å utarbeide ei programvare som kunne føresjå og påverke vala til veljarane, og at resultata vart selde til Trumps valkamp.

Facebook-aksjen fall 6,8 prosent på Wall Street måndag i kjølvatnet av avsløringane i fleire britiske og amerikanske medium.

