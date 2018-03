FedEx-tilsett såra då pakke eksploderte i Texas

utenriks

Hendinga fann stad tidleg tysdag morgon ved eit anlegg som høyrer til bodfirmaet FedEx i byen Schertz like ved San Antonio. Pakka som eksploderte, skulle sendast til Austin, opplyser FBIs spesialagent Michelle Lee til The Washington Post.

Eksplosjonen skjedde berre to dagar etter at to menn vart såra i ein eksplosjon i Austin i same delstat. Dei fekk alvorlege skadar.

Det skjedde berre timar etter at delstatsmyndigheitene auka dusøren for å finne dei ansvarlege bak tre brevbombeangrep tidlegare denne månaden, også desse i Austin. To personar vart drepne og to såra i dei tre angrepa. Politiet mistenkte at det var samanheng mellom hendingane og undersøkjer om det dreier seg om hatkriminalitet. Alle offera har minoritetsbakgrunn.

Politiet har så langt ikkje kopla den siste eksplosjonen tidleg tysdag morgon til dei fire førre eksplosjonane, men ei politikjelde seier det i så fall «definitivt vil vere grunn til bekymring».

Ved tre av dei fire tidlegare tilfella var pakkene som eksploderte, blitt levert til private adresser, melder BBC. Den fjerde vart truleg detonert ved hjelp av ein snubletråd løyst ut av to menn som gjekk på ei gate i Austin, ifølgje politiet.

(©NPK)