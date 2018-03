Nye razziaer mot tyske bilprodusentar

utenriks

Razziaen mot Volkswagen blei gjennomført som eit ledd i etterforskinga av mistankar om juks med drivstofforbruk og utsleppsdata, kan hende også marknadsmanipulering, opplyser statsadvokat Klaus Ziehe.

Ein talsmann for Volkswagen stadfestar at det blei gjennomført ein ny razzia mot hovudkontoret tysdag, men ønskjer ikkje å kommentere saka ut over dette.

Etterforskinga som no går føre seg, har ikkje samanheng med diesel-skandalen som blei rulla opp i forfjor, då det blei avdekt at Volkswagen hadde juksa med data for partikkelutslepp for å framstille bilane som meir miljøvennlege enn dei var.

Tysk påtalemakt gjennomførte også ein razzia mot hovudkontoret til BMW tysdag, også det ut frå mistanke om juks med utsleppsdata.

– Det er mistanke om at BMW har nytta ei innretning som blir aktivert når utslepp blir testa, heiter det i ei kunngjering frå påtalemakta.

BMW stadfestar razziaen tysdag og hevdar at den aktuelle programvara blei installert ved ein feil og ikkje for «med overlegg å manipulere systemet for behandling av eksos».

(©NPK)