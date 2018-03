Russisk kjemikar seier han var med på utviklinga av nervegifta

utenriks

Kjemikaren Leonid Rink seier han deltok i eit statleg støtta program for å utvikle nervegifta Novitsjok. Den tidlegare dobbeltagenten Sergej Skripal og dottera Julia ville ha vore døde dersom Moskva stod bak forgiftinga, meiner Rink.

– Dei lever framleis. Det betyr at det enten ikkje dreidde seg om Novitsjok i det heile tatt, eller at gifta var dårleg blanda og slurvete påført, seier Leonid Rink til det statlege russiske nyheitsbyrået RIA Novosti.

– Eller at britane brukte ei motgift like etter påføringa av gifta, noko som i så fall betyr at dei ville ha vore i stand til å vite nøyaktig kva gift det dreidde seg om, seier han.

Rink seier han arbeidde ved eit statleg laboratorium i den lukka byen Shikhan i 27 år, fram til byrjinga av 1990-talet, der utviklinga av Novitsjok gjekk føre seg. Utviklinga av nervegifta danna grunnlag for doktorgraden hans, opplyser han.

– Ei stor gruppe spesialistar i Shikhan og Moskva arbeidde med å utvikle Novitsjok, seier Rink.

Dermed motseier Rink viseutanriksminister Sergej Riabkov som i førre veke avviste at Moskva har utvikla det kjemiske våpenet.

– Eg ønsker å slå fast, med all mogleg sikkerheit, at Sovjetunionen eller Russland ikkje hadde noko program for å utvikle ei nervegift kalla Novitsjok, sa han.

Russisk UD opplyser at Ryabkov framleis står inne for sitatet.

Storbritannia meiner Russland stod bak angrepet på Skripal 4. mars, noko Moskva har avvist.

