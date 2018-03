Xi Jinping: Berre sosialisme kan redde Kina

utenriks

Xi vart laurdag samrøystes valt til president for ein ny femårsperiode av det kinesiske parlamentet, og tysdag heldt han den avsluttande talen for kongressen.

– Historia har allereie bevist, og vil fortsette å bevise at berre sosialisme kan redde Kina, sa Xi.

Han slo også fast at «kommunistpartiet er det øvste politiske leiarskapet i landet, og den fundamentale garantisten for å oppnå den store forynginga av den kinesiske nasjonen».

Framfor nesten 3.000 delegatar understreka Xi også at alle forsøk på å skilje Taiwan frå Kina vil vere «dømt til å feile».

– Sjølvstyret Taiwan vil stå overfor ei historisk straff ved alle forsøk på separatisme, sa Xi.

Kina reknar Taiwan som ein del av sitt territorium, ein del som vart oppretta av nasjonalistane som vart drivne ut av fastlandet under borgarkrigen som enda med at kommunistane tok kontroll over Kina i midten av førre hundreår. Taiwan avviser at den sjølvstyrte øya er ein del av «eitt Kina». Øya er ikkje godkjent som eige land av FN.

(©NPK)