Facebook hamnar på svarteliste i Nordea

utenriks

Karantenen gjeld inntil vidare, ifølgje den ansvarlege for berekraftige investeringar i banken, Sasja Beslik.

Svartelistinga kjem etter avsløringar om at det sosiale nettverket delte brukardata frå 50 millionar personar med det britiske analyseselskapet Cambridge Analytica (CA). Selskapet skal seinare ha brukt dataa til å hjelpe Donald Trump til å bli valt som president i USA.

Både EU-parlamentet og det britiske parlamentet vil no ha svar frå Facebook-sjef Mark Zuckerberg på korleis dette kunne skje. Samtidig blir Facebook og CA granska av det britiske datatilsynet, og ifølgje fleire medium har også amerikanske styresmakter sett i verk gransking av Facebook.

New York Times og The Observer avdekte i helga at Cambridge Analytica (CA) skal ha samla inn personopplysningar om opp til 50 millionar Facebook-brukarar, noko CA sjølv har nekta for. Informasjonen skal ha blitt brukt til å føreseie og påverke veljarval, og analysar vart selde til Trumps valkampstab.

Direktøren i Cambridge Analytica (CA) er også suspendert etter at han i hemmelege opptak hevda at selskapet spelte ein stor rolle i å sikre Donald Trump valsigeren.

(©NPK)