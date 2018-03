Over 30 drepne under nyttårsfeiring i Kabul

utenriks

Nyheitsbyrået AFP rapporterer om eit tragisk syn på sjukehuset like ved bombestanden, der fortvilte pårørande skreik mens dei klamra seg til dei blodige lika av sine kjære. Normalt skulle det vore ein høgtidsdag for afghanske familiar som feirar det persiske nyåret nowruz.

Den lokale fløya til IS har via meldingsappen Telegram tatt på seg skulda for sjølvmordsangrepet. Blodbadet skjedde i ein del av Kabul som hovudsakleg er folkesett av sjiamuslimar.

Det er frykta at talet på drepne og såra kan komme til å stige. Helsedepartementet opplyser onsdag ettermiddag at 31 menneske blei drepne og 65 såra.

Nasjonal høgtidsdag

Det afghanske innanriksdepartementet oppgir at minst 26 menneske blei drepne og 18 blei såra, alle sivile.

Gjerningspersonen kom til staden til fots og detonerte bomba framfor Kabul-universitetet, vis-à-vis eit sjukehus. Augevitne fortel at bomba var gøymd inne i ei tromme som gjerningsmannen bar på, men politiet meiner han bar ein bombevest.

Eksplosjonen kunne høyrast fleire kilometer unna.

Angrepet skjedde berre 200 meter frå Karte Sakhi, ein sjiamuslimsk heilagdom som mange afghanarar årleg samlar seg ved under nowruz-feiringa. Persisk nyttår blir markert av millionar av muslimar og andre kvart år, men fundamentalistiske islamistar stemplar høgtida som uislamsk.

Dansa i gatene

Strenge sikkerheitstiltak gjorde ifølgje politisjefen i Kabul Mohammed Daud Amin at sjølvmordsbombaren ikkje klarte å nå fram til heilagdomen, og i staden «sprengde han seg sjølv blant tenåringane som var på veg tilbake derfrå».

Ein av dei såra fortel til afghanske Tolo News frå sjukehussenga at han høyrde trommeslag og folk som dansa til musikken i gatene like før det smalt.

Karte Sakhi-heilagdomen blei angripen av IS i 2016, og då blei 18 menneske drepne.

Sjiamuslimske offer

Både Taliban og IS har trappa opp angrepa sine i Kabul dei siste månadene. Men Taliban-rørsla skriv på Twitter at dei ikkje har noko med angrepet onsdag å gjere. Sjølvmordsangrepet onsdag er det femte i Kabul på få veker.

Ytterleggåande sunnimuslimske islamistgrupper som IS har mange gonger angripe sjiamuslimar, som dei skuldar for å spreie religiøs vranglære og kjetteri.

Berre i 2017 blei 161 menneske drepne og 257 såra i angrep mot sjiamuslimske mål, ifølgje Afghanistan-kontoret til FN.

(©NPK)