Slik skal EU få internettgigantane til å betale meir i skatt 

utenriks

EU-kommisjonen har sett seg grundig lei på korleis store internettselskap som Amazon, Facebook og Google unngår skatt i europeiske land.

Problemet er i ferd med å bli eit «svart hol» i skattesystemet, åtvarar finanskommissær i EU Pierre Moscovici. Han viser til at reglane blei utarbeidde før internett kom. Konsekvensen er at digitale selskap betaler halvparten så mykje skatt i EU som tradisjonelle selskap.

No foreslår EU-kommisjonen både hastetiltak og meir langsiktige endringar i skattereglane for å rette opp.

Hasteforslag

Hasteforslaget frå EU-kommisjonen er eit sett med mellombelse endringar i skattereglane. Den overordna tanken er at EU skal krevje skatt av omsetning i staden for skatt av overskot.

Den nye skatten skal rettast mot tre typar digitale verksemder som i dag slepper skatt:

* inntekter frå sal av reklameplass på nettet

* inntekter frå sal av brukargenerert data

* inntekter frå digitale marknadsplassar der brukarar kan møte kvarandre for å kjøpe og selje varer og tenester

EU-kommisjonen foreslår at den nye skatten blir sett til 3 prosent. Det vil gi årlege skatteinntekter til medlemslanda i EU på 5 milliardar euro, tilsvarande 47 milliardar kroner.

Nytt skattesystem

På sikt ønskjer EU-kommisjonen likevel å få på plass eit system der det er overskotet som blir skattlagt

Ideen er at reglane skal endrast slik at overskotet blir skattlagt der det blir skapt.

Det avgjerande skal med andre ord ikkje vere kor selskapet har hovudkontoret sitt, men kor inntektene kjem frå, for eksempel kor brukarane av dei digitale produkta oppheld seg.

Dei nye reglane skal gjere det mogleg for medlemslanda i EU å krevje skatt frå selskap sjølv om dei ikkje fysisk er til stades i desse landa.

Kan bli stoppa

Det er førebels uklart om EU-kommisjonen vil få gjennomslag for dei nye forslaga. Medlemslanda står nemleg langt frå kvarandre i saka.

Fleire land meiner EU bør vente til eit globalt regelverk kjem på plass gjennom OECD eller G20.

Andre meiner prosessane i OECD og G20 går for langsamt og påpeiker at det heller ikkje er sikkert at desse prosessane vil føre fram i det heile tatt. Desse meiner EU i staden bør gå føre.

EU-kommisjonen er einig med den siste gruppa.

– Vi føretrekkjer global semje om reglane, for eksempel i OECD. Men overskotet som ikkje blir skattlagt, er uakseptabelt høgt, seier visepresident i EU-kommisjonen Valdis Dombrovskis.

Saka kjem opp til diskusjon på EU-toppmøtet i Brussel torsdag denne veka, men det er ikkje venta noko gjennombrot.

(©NPK)