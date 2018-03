EU får unntak frå Trump-toll 

utenriks

Ekstratollen blir sett på pause for Europa, Argentina, Australia, Brasil, Canada, Mexico og Sør-Korea.

Det opplyste president Donald Trumps handelsrepresentant Robert Lighthizer i ei høyring i Senatets finanskomité torsdag.

Trump har varsla ein ekstratoll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium, men har opna for unntak for USAs allierte. Dei nye tollsatsane vil tre i kraft fredag klokka 17 norsk tid for landa som ikkje er unntatt.

Ein reknar med at Lighthizer med «Europa» siktar til EU.

– Tanken til presidenten er at enkelte land, på grunnlag av eit bestemt sett med kriterium, bør sleppe unna tollen, sa Lighthizer.

Unntaket gjeld ifølgje han land som USA den siste tida har vore i forhandlingar med.

EUs handelskommissær Cecilia Malmström var denne veka på besøk i Washington for å diskutere saka direkte med USAs handelsminister Wilbur Ross og andre amerikanske leiarar.

Noreg er ikkje omfatta av EUs felles handelspolitikk, men berre 0,2 prosent av den norske eksporten av stål og aluminium går til USA.