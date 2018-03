Ordførar til TV-kanal: Gissel sett fri i Frankrike

utenriks

Ein politimann skal no vere den einaste som er saman med gisseltakaren. Opplysningane frå ordførar Eric Menassi er førebels ikkje stadfesta av andre kjelder.

Ei sikkerheitskjelde opplyser til nyheitsbyrået AFP at minst to menneske er drepne i gisselaksjonen i byen Trèbes. Reuters har tidlegare sitert ei kjelde i politiet som fortalde at åtte personar blei heldne som gislar.

I tillegg er ein politimann skoten og såra i Carcassonne, som ligg omtrent 15 minutt unna med bil.

Frankrikes statsminister Édouard Philippe seier det sannsynlegvis dreier seg om eit terrorangrep i Trèbes.

– All informasjonen vi har peiker mot eit terrorangrep, seier han.

President Emmanuel Macron har bede innanriksminister Gérard Collomb om å reise til området.

Skaut mot politifolk

Fransk påtalemakt opplyser at gjerningsmannen på supermarknaden hevdar å høyre til den ytterliggående islamistgruppa IS.

I Carcassonne blei ei gruppe politifolk skotne på av ein væpna mann, opplyser ein representant for fagorganisasjonen til politiet til kringkastaren BFMTV. Éin av politifolkene blei skadd.

Politifolkene blei skotne på mens dei var ute og jogget, melder kringkastaren RTL. Dette skal ha skjedd 20 minutt før situasjonen på supermarknaden oppstod.

Fleire angrep

Om det stemmer at gjerningsmannen i Trèbes har tilknyting til IS, vil dette vere det første store angrepet med islamistisk gjerningsmann i Frankrike sidan Macron tok over som president.

I juli 2016 blei 84 menneske drepne då ein lastebil køyrde gjennom ei menneskemengde i Nice.

130 menneske blei drepne i angrepet mot eit konsertlokale, utestader og ein stadion i Paris i 2015.