Vizcarra, som har vore Perus ambassadør i Kina, vart tatt i eid berre timar etter at Kongressen bestemte seg for å akseptere Kuczynskis oppseiing framfor å stille han for riksrett.

Kuczynski har vore i hardt vêr på grunn av sine forbindelsar til den brasilianske entreprenørgiganten Odebrecht.

Torsdag var det planlagt ei avstemming i Kongressen om å stille han for riksrett, men Kuczynski valde å trekke seg som president.

