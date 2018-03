Skyting og gisseltaking på supermarknad i Sør-Frankrike

utenriks

Den lokale påtalemakta opplyser at det er blitt tatt gislar og at situasjonen vert handtert som terrorisme. Ein eller to personar er skotne i samband med gisselsituasjonen, ifølgje politiet. Nyheitsbyrået AP melder at politiet har omringa bygningen.

Supermarknaden ligg i byen Trèbes. I tillegg er ein politimann skoten og såra i Carcassonne, som ligg omtrent 15 minutt unna med bil.

Her blei ei gruppe politifolk skotne på av ein væpna mann, opplyser ein representant for fagorganisasjonen til politiet til kringkastaren BFMTV. Éin av politifolka blei skadd.

Fransk påtalemakt opplyser at gjerningsmannen på supermarknaden hevdar å høyre til den ytterleggåande islamistgruppa IS.

Politifolka i Carcassonne blei skotne på medan dei var ute og jogga, fortel kringkastaren RTL. Dette skal ha skjedd 20 minutt før situasjonen på supermarknaden oppstod.