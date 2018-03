WTO-sjef seier handelshindringar set verdsøkonomien på spel

utenriks

Utsegna frå Roberto Azevedo kjem samtidig som den amerikanske presidenten Donald Trump slår til med tollsatsar på opp mot 60 milliardar dollar mot Kina. Trump har også innført toll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium. EU blir fritekne for tollen, mens Noreg førebels ikkje er fritekne.

Ein fryktar no at ein handelskrig er nært kommande.

– Å avbryte handelsstraumar set verdsøkonomien i fare i ei tid der økonomien er i betring over heile verda. Eg meiner sjølvbehersking og oppretting av dialog er den beste vegen å gå for å løyse desse problema, seier Azevedo.

Sanksjonane er reaksjonar på det amerikanarane kallar Kinas «tjuveri» av blant anna intellektuell eigedom. Kina på si side har uttalt at dei ikkje fryktar ein handelskrig og truar med å innføre toll på amerikanske varer verdt tre milliardar dollar som gjengjelding mot USA.

Utan å nemne spesifikke land, oppfordra Azevedo til å fortsette å bruke WTO for å finne løysingar.

WTO, som jobbar for konkurranse på like vilkår, kan gjennom sin tvisteløysingsmekanisme (DSB) fungere som ein domstol for å løyse handelskonfliktar mellom land. Men i strid med tidlegare amerikansk praksis har president Donald Trumps regjering varsla at Washington ikkje reknar seg bunden av WTOs avgjerder.

