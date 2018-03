Bloomberg: Kim Jong-un har reist til Kina 

utenriks

Måndag melde japanske medium at eit nordkoreansk tog kom til Beijing med eit enormt tryggingsoppbod. Ei talskvinne for det kinesiske utanriksdepartementet nekta derimot for at ho hadde kjennskap til situasjonen. Heller ikkje nordkoreanske medium melde om saka.

Tre kjelder med kjennskap til saka stadfesta seinare på dagen overfor nyheitsbyrået Bloomberg at det var den nordkoreanske diktatoren som kom til Beijing i toget. Kjeldene oppgir ikkje kor lenge Kim skal vere i den kinesiske hovudstaden eller kven han skal møte.

Besøket til diktatoren kjem i etterkant av at president i USA Donald Trump har takka ja til å møte Kim, og etter at sørkoreanske styresmakter opplyste at Kim var villig til å diskutere atomnedrustning.

Kim skal møte den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in i den demilitariserte sona mellom Nord- og Sør-Korea seint i april, mens møtet mellom Kim og Trump er rekna med å finne stad i mai.

Utanrikshandelen til Nord-Korea har lidd kraftig etter at Kina stilte seg bak strengare resolusjonar mot Nord-Korea i tryggingsrådet i FN. 90 prosent av utanrikshandelen til Nord-Korea passerer Kina.