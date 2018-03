Spent toppmøte mellom EU og Tyrkia 

utenriks

– Usemjene mellom EU og Tyrkia er talrike. Det blir ein ærleg og open diskusjon kor vi ikkje vil legge skjul på usemjene, men kor vi vil prøve å forbetre samarbeidet, seier president i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker.

Han møter Erdogan til middag tysdag kveld saman med president i EU Donald Tusk og statsminister Bojko Borisov i formannskapslandet til EU Bulgaria.

Møtet finn stad i den bulgarske byen Varna.

I forkant av møtet har EU-leiarane vore tydelege på at det blir vanskelege diskusjonar. Dei er alvorleg uroa over utviklinga i Tyrkia.

– Ønskjer medlemskap

Erdogan seier på si side at EU-medlemskap framleis er eit strategisk mål for Tyrkia.

Han åtvarar EU mot «dobbeltmoral» og gjer det klart at Tyrkia ikkje vil godta at enkeltland blokkerer.

Medlemskapssamtalene har gått føre seg sidan 2005, men ligg i dag på is på grunn av utviklinga i Tyrkia etter kuppforsøket mot Erdogan sommaren 2016.

Anonymt opplyser EU-kjelder at det ikkje kjem på tale å ta opp att forhandlingane no.

Fleire medlemsland meiner utviklinga er så alvorleg at EU bør bryte forhandlingane heilt.

Nei til visumfridom

På toppmøtet er det også venta diskusjon om visumfridom til EU for tyrkiske statsborgarar og ei fornying av tollavtalen mellom Tyrkia og EU.

Men heller ikkje her er det venta nokon bevegelse.

Visumfridom vil ikkje bli innvilga før Tyrkia oppfyller kriteria EU har fastsett, fastslår EU-kommisjonen. Hovudkravet til EU er endringar i den tyrkiske terrorloven, som er blitt misbrukt til å forfølge både journalistar og opposisjonspolitikarar.

Samtidig er det ifølgje EU-kjeldene utenkjeleg at EU skal gå vidare med tollspørsmålet når det politiske klimaet er som det er.

Pengar til syrarar

EU-toppane reiser rett nok til Varna med lommene fulle av pengar. Men desse pengane er til syriske flyktningar i Tyrkia, ikkje til Tyrkia sjølv.

EU har allereie utbetalt eller inngått kontraktar for hjelp på 3 milliardar euro, tilsvarande nærmare 29 milliardar kroner.

No er EU klare til å mobilisere nok ei dose, slik at den totale støtta blir auka til 6 milliardar euro.

Pengehjelpa er ein del av flyktningavtalen EU har inngått med Tyrkia. Avtalen var eit avgjerande element i innsatsen for å få kontroll over straumen av flyktningar og migrantar til europeiske land under flyktningkrisa i 2015.

