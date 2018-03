Storbritannia hyllar utvisingane av russiske diplomatar

utenriks

– Russland kan ikkje bryte internasjonale reglar ustraffa, seier utanriksminister Boris Johnson måndag.

Johnson er takknemleg for den støtta dei som er allierte med Storbritannia har vist i etterkant av nervegiftangrepet i Salisbury den 4. mars. Måndag blei det klart at USA utviser 60 diplomatar, deriblant 12 frå FN-delegasjon til Russland i New York. 14 EU-land utviser til saman over 30 russarar.

I tillegg utviser Ukraina 13 russiske tenestemenn.

Utvisingane kjem trass i at Russland sjølv nektar for å stå bak attentatet mot eksspionen Sergej Skripal og dotter hans. Begge er kritisk skadde etter å ha vore i kontakt med Novitsjok, ei nervegift utvikla av russiske forskarar.

(©NPK)