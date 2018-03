Dei fleste av dei omkomne i kjøpesenterbrannen i Russland var barn

utenriks

Både Interfax og RIA skriv tysdag at dei fleste offera i brannen var barn. Dei viser til ei liste over dei omkomne, som viser at av 64 døde var 41 av dei barn.

Russlands president Vladimir Putin besøkte Kemorovo i Sibir tysdag, og under besøket retta han skarp kritikk mot sikkerheita ved kjøpesenteret.

– Det som skjedde her var ikkje kampar, ingen plutseleg metangasseksplosjon i ei sjakt, sa Putin ifølgje nyheitsbyrået Tass.

Han meiner grov og kriminell aktløyse var blant årsakene til brannen.

–Folk kom hit (til kjøpesenteret) for å slappe av med barn. Vi snakkar om demografi og mister så mange folk, og kvifor? På grunn av kriminell aktløyse, sa Putin, som innleidde Kemorovo-besøket med eitt minutts stille for offera.

– Skal straffast

Det russiske undersøkingsutvalet har konkludert med at ei sikkerheitsvakt hadde slått av brannalarmane i kjøpesenteret. Dessutan var nødutgangane i bygningen blokkerte. Ifølgje leiaren for utvalet skal brannalarmen ha vore slått av sidan 19. mars, ifølgje Tass.

Tusenvis av Kemorovos innbyggjarar har demonstrert mot styresmaktene etter brannen, og kravd ei gransking av hendinga. Dei meiner styresmaktene skjuler dei eigentlege dødstala etter brannen, og at mange fleire omkom enn det som har komme fram til no.

Putin har enno ikkje kommentert demonstrasjonen, men lovar å straffe dei skuldige. Han vil be undersøkingsutvalet om å finne ut kva tenestemenn som er ansvarlege for brannen.

– Det er nødvendig med ei juridisk vurdering av handlingane til alle tenestemenn, seier Putin.

Fleire arresterte

Førebels er det ikkje slått fast kva som var årsaka til brannen.

Fire personar er så langt arresterte i samband med brannen, deriblant ein tilsett ved kjøpesenteret. Sikkerheitsvakta som skal ha slått av brannalarmen, blir rekna som mistenkt i saka. Så langt har ikkje politiet sagt noko om kvifor alarmen vart slått av.

Ifølgje etterforskarane var det også ei rad andre alvorlege brot på sikkerheitsreglane i bygninga.

Brannen er den dødelegaste i Russland sidan Sovjetunionens oppløysing, skriv Reuters.

