EU-borgarar kan snart bruke Spotify og Netflix i andre EU-land

utenriks

Slik det er i dag kan ikkje EU-borgarar på tur i andre EU-land bruke dei heimlege utgåvene av tenester som Netflix, noko som hindrar EU-borgarar på ferie eller forretningsreiser i å få tilgang til den tenesta dei har betalt for.

Dei nye reglane vil slå fast at nettenester kundar har betalt for, skal vere tilgjengeleg for kundane i andre EU-land dei mellombels oppheld seg i. Regelen trer i kraft 1. april.

– Den gjer at tenestene no kan vere ein virtuell del av reisebagasjen, seier Mariya Gabriel i EUs digitale økonomikommisjon.

Selskap som tilbyr underhaldningstenester på nettet, kan sjølv velje om dei vil følgje den nye regelen. Regelen gjeld også for strøymetenester som Spotify og tenester for e-bøker.

(©NPK)