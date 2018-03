New Zealand finn ingen russarar å utvise

utenriks

USA, 14 EU-land, Noreg, Australia og fleire andre land bekrefta måndag at dei utviser russiske diplomatar som svar på giftangrepet i Salisbury. Til saman vil langt over hundre russarar bli utviste frå minst 23 land.

New Zealand, tidlegare britisk koloni og ein nær alliert av Storbritannia, har i prinsippet tilbode solidaritet, men innrømmer at dei rett og slett ikkje har nokon russarar dei kan utvise. Dermed er det lite dei kan gjere for å vise støtte.

– Vi har gjennomført ein sjekk i New Zealand. Vi har ingen uoffisielle russiske etterretningsoffiserar her. Hadde vi hatt det, hadde vi utvist dei, seier statsminister Jacinda Ardern til statleg radio.

Ho understrekar at New Zealand framleis vil undersøkje vidare tiltak som kan støtte det internasjonale samfunnet når det gjeld angrepet i Salisbury.

Russland har nekta for at dei stod bak giftangrepet, som førte til at den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera vart innlagt på sjukehus i kritisk tilstand.

(©NPK)