Tidlegare utdanningsminister i Catalonia vil overgi seg

utenriks

– Eg har gjort ein avtale med politiet om at professor Clara Ponsati frivillig vil melde seg på politistasjonen St. Leonard's i Edinburgh, seier advokat Aamer Anwar.

Ponsati var utdanningsminister for dei regionale styresmaktene i Catalonia, fram til ho flykta til Skottland etter at dei spanske styresmaktene i oktober sa at folkerøystinga om sjølvstende frå Spania var ulovleg.

Sidan Ponsati kom til Skottland, har ho jobba som professor i økonomi ved University of St. Andrews, kor ho også jobba før ho blei utnemnt til utdanningsminister i Catalonia.

Fredag i førre veke utlyste spanske styresmakter ein internasjonal arrestordre på Ponsati, ekspresident Carles Puigdemont og elleve andre katalanske separatistar. Puigdemont blei arrestert i Tyskland søndag.

Advokaten til Ponsati, Aamer Anwar, seier at den tidlegare utdanningsministeren vil møte til fengslingsmøte i retten onsdag, men at ho vil sette seg imot utlevering til Spania.

