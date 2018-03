To menn sikta for antisemittisk drap på jødisk kvinne i Frankrike

utenriks

85 år gamle Mireille Knoll blei funnen i leilegheita si av brannmannskap som kom for å sløkke ein brann som hadde brote ut. Knoll var død då ho blei funnen, og obduksjonen av kvinna viste da at ho hadde blitt knivstukken fleire gonger, før leilegheita blei sett fyr på.

Ein av dei sikta, ein mann i 20-åra, var nabo til kvinna og dei to kjente kvarandre godt. Ifølgje sonen til kvinna hadde mannen besøkt henne tidlegare på dagen. Mannen er tidlegare dømt for valdtekt og seksualbrotsverk, ifølgje ei politikjelde.

Den andre sikta, ein 21-årig mann, er tidlegare domfelt for valdelege ran. Han var i bustadkomplekset same dag som kvinna døydde, og den andre sikta oppgav namnet hans til politiet, ifølgje kjelda.

Knoll unngjekk jødeforfølginga til nazistane under andre verdskrigen ved å flykte til Portugal saman med mor si i 1942, då ho var ti år gammal. Etter krigen returnerte ho til Paris.

CRIF, ein paraplyorganisasjon for jødiske organisasjonar i Frankrike, ber no styresmaktene om å rask avklare motivet for drapet. I februar bestemte ein dommar at motivet for drapet på Sarah Halimi, som blei kasta ut av eit vindauge i april 2017, var antisemittisk. Jødiske grupper reagerte da på at det tok så lang tid for etterforskarane å erklære drapet som antisemittisme.

Onsdag er det planlagt ein stille minnemarsj for Knoll i Paris.

