Abe ønsker detaljert brifing om Kims Kina-besøk

– Vi ønsker ei detaljert brifing frå kinesisk side, sa Abe til ein komité i nasjonalforsamlinga onsdag.

– Eg trur vi er i ein situasjon der den nordkoreanske sida søkjer samtalar, fortsette han.

Natt til onsdag blei det bekrefta frå både kinesisk og nordkoreansk side at Kim hadde vore på si første utanlandsreise sidan han tok makta i 2011. Kim reiste på eit tre dagar langt uoffisielt besøk til sin nærmaste alliert der han og Xi diskuterte fleire tema.

Blant anna skal Kim ha bekrefta at landet er innstilt på å følgje opp det internasjonale kravet om atomnedrusting. Abe påpeikar at nettopp dette må skje.

– Det er viktig med ein total og irreversibel stans i Nord-Koreas atom- og missilprogram, sa han.

USA, som bekreftar at dei blei orientert av Kina om at Kim var i landet, meiner det internasjonale presset har bore frukter.

– Vi ser denne utviklinga som ytterlegare bevis på at vår kampanje med maksimalt press skaper ei rett atmosfære for dialog med Nord-Korea, sa talskvinne for Det kvite hus Sarah Sanders.

Beijing informerte USA om det uoffisielle møtet tysdag og formidla ein personleg beskjed frå den kinesiske presidenten til Trump, opplyste Sanders.

