Canadisk mann tilstår angrep på moské

28 år gamle Alexandre Bissonnette ville opphavleg ikkje sei seg skuldig, men endra innstilling etter at dei sakkunnige kom fram til at han var tilrekneleg.

Over 50 menneske var til stades i moskeen i den canadiske byen i januar 2017 då mannen begynte å skyte under kveldsbønna. Seks menn mellom 39 og 60 år blei drepne.

Bissonnette stod fram i retten onsdag som ein angrande syndar som lenge hadde tenkt å seie seg skuldig, og som sa at han forstår at det inneber livstid i fengsel.

Muslimar i Quebec har gitt uttrykk for at dei er nøgde med at dei slepp ei langvarig rettssak – sidan gjerningsmannen no har erklært seg skuldig. Dommen blir forkynt seinare.

Fransk-canadiske Bissonnette skal inntatt ultranasjonalistiske standpunkt som student og på sosiale medium. Han har gitt uttrykk for støtte til den franske høgrepopulistiske leiaren Marine Le Pen og president Donald Trump i USA.

