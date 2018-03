Ecuador blokkerer ambassade- kommunikasjonen til Assange

utenriks

Avgjerda blei tatt for å hindre Assange i å blande seg inn i affærane til andre land, heiter det i ei kunngjering frå regjeringa til Ecuador.

Den umiddelbare bakgrunnen for avgjerda er at Assange måndag på Twitter uttrykte tvil om skuldingane den britiske regjeringa har retta mot Russland for giftangrepet på eksspionen Sergej Skripal i Salisbury.

WikiLeaks-grunnleggjaren Assange har vore i London-ambassaden til Ecuador sidan 2012 for å sleppe å bli utlevert til Sverige på grunn av ei skulding om seksuelle overgrep. Sverige har sidan droppa utleveringskravet, men Assange risikerer framleis å bli arrestert i Storbritannia.

