Etiopias regjeringsparti har valt ny leiar

Dermed er Ahmed peikt ut til å ta over for Desalegn, som trekte seg etter ei landsomfattande bølgje av protestar mot regjeringa.

Etiopia har i fleire månader vore prega av omfattande protestar og krav om større fridom. Fleire hundre menneske har mista livet i demonstrasjonane, og titusenvis er arresterte.

Ahmed har oromo-bakgrunn, den største etniske folkegruppa i landet, og blir den første statsministeren frå denne gruppa sidan partiet tok makta i 1991. Oromia er den største regionen i Etiopia, og oromo-befolkninga er representert av opposisjonspartiet Oromo Federalist Congress party. Mange etiopiarar håpar dermed at Ahmed vil føre til større endringar innanfor partiet, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Desalegn leidde det austafrikanske landet fram til februar i år etter at tidlegare statsminister Meles Zenawi døydde i 2012. I mange år under Zenawi og inn i Desalegns styre vart Etiopia fordømt for grov undertrykking og arrestasjonar av kritiske journalistar og opposisjonspolitikarar.

Det strenge regimet har likevel samtidig sørgt for at det fattige Etiopia i fleire år har vore ein av Afrikas raskast veksande og mest vellykka økonomiar.

