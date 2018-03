FN forlenger fredsbevarande operasjon i Kongo

utenriks

Det avgjorde FNs tryggingsråd natt til onsdag.

Delegatane understreka at det kommande presidentvalet i Kongo er ein vesentleg del av årsaka til at dei bestemte å forlenge mandatet til FNs fredsoperasjon i Kongo (MONUSCO).

– Utan tilstrekkelege nivå av førebuingar til valet, er det stabiliteten i landet og ve og vel for befolkninga som står på spel, seier Frankrikes FN-ambassadør François Delattre.

Situasjonen særleg i Aust-Kongo har den siste tida vore svært uroleg, og MONUSCO vart i desember utsett for det dødelegaste enkeltangrepet mot ein fredsbevarande styrke frå FN på mange år. Minst 15 soldatar vart drepne og 53 såra i eit angrep mot ein FN-base i Nord-Kivu.

Kongos FN-ambassadør Ignace Gata Mavita meiner FNs fredsbevarande styrkar bør legge meir vekt på å nedkjempe væpna opprørsgrupper og mindre vekt på det kommande valet.

– Den beste måten å beskytte sivile på er gjennom å krige mot væpna grupper, seier han, og legg til at Kongo har «blanda følelsar» rundt MONUSCO på grunn av deira «lite tilfredsstillande» resultat med tanke på å nøytralisere dei nemnde gruppene.

FN har hatt fredsbevarande styrkar i Kongo sidan 1999. Styrken består for tida av nesten 19.000 soldatar. Dei siste par åra har det vore ny uro i landet etter at president Joseph Kabila nekta å gå av då mandatet hans gjekk ut i 2016. Valet har blitt utsett fleire gonger, og no er datoen sett til 23. desember.

