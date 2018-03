Facebook lovar endringar etter personvernskandalen

utenriks

I ei pressemelding ferda ut onsdag varslar selskapet eit meir brukarvennleg design.

Endringane skal innebere at verktøya for personvern blir lettare tilgjengelege, og kjem etter krass kritikk mot Facebook den siste tida.

Dette blant anna som følgje av avsløringane knytt til det britiske kommunikasjonsbyrået Cambridge Analytica (CA).

–Vi har høyrt høgt og tydeleg at personverninnstillingane og andre viktige verktøy er for vanskelege å finne, og at vi må gjere meir for å halde folk informerte, skriv personvernsjef i Facebook Erin Egan i eit blogginnlegg onsdag.

–Vi vil ta ytterlegare steg dei kommande vekene for å sørgje for at folk får meir kontroll over privatlivet sitt, heiter det vidare.

Nyleg blei det kjent at CIRKA hadde samla inn personopplysningar frå 50 millionar Facebook-brukarar. Selskapet selde analysar av materialet til blant andre valkampstaben til Donald Trump.

(©NPK)