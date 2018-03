Kim møtte Xi i Kina

utenriks

Det har gått mange ubekrefta rykte om at Kim faktisk hadde tatt turen til Kina denne veka.

Ifølgje nyheitsbyrået AFP var Kim i landet frå søndag til onsdag, hans første utanlandstur sidan han tok over som leiar for det lukka regimet i 2011.

Under besøket heldt Xi ein bankett for å ønske Kim og kona Ri Sol Ju velkommen, ifølgje det statlege nyheitsbyrået Xinhua.

– Eg har hatt ein vellykka samtale med generalsekretær Xi Jinping om korleis utvikle forholdet mellom dei to partane og dei to landa, kvar vår nasjonale situasjon, sikre fred og stabilitet på den koreanske halvøya og andre tema, sa Kim på banketten.

Ikkje namngitte kjelder sa måndag kveld til Bloomberg at Kim hadde reist til Kina. Samtidig melde japanske medium at eit nordkoreansk tog kom til Beijing med eit enormt sikkerheitsopplegg måndag kveld. Men ingen av dei to landa har villa bekrefte rykta før no.

At Kina venta med å bekrefte besøket er ikkje uvanleg. Då Kim Jong-il besøkte landet, pleidde kinesiske styresmakter å vente med å bekrefte det til han var kommen trygt tilbake til heimlandet.