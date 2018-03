Nytt børsras i Asia

utenriks

I Hongkong fell nettgiganten Tencent og Apple-leverandøren AAC Technologies kraftig onsdag morgon norsk tid, ifølgje E24. Like før klokka 08.00 norsk tid var Tencent ned 4,03 prosent og AAC Technologies ned 7,05 prosent.

Og nedgangen er brei på børsane i Asia. Nikkei i Tokyo enda ned 1,3 prosent etter å ha falle med nærmare 2,3 prosent rundt opningstider onsdag. Hang Seng i Hongkong var ved 8-tida ned 1,5 prosent, koreanske Kospi ned 1,5 prosent, Shanghai-børsen er ned 1,2 prosent. Singapore-børsen er ned 0,8 prosent og indiske Sensex ned 0,4 prosent.

Facebook-skandalen får skulda for børsraset.

– Kva skremde marknaden? Det verkar som om Facebook-skandalen var ei lagleg unnskyldning for å selje unna før langhelga, seier analytikarar frå Mizuho Bank.

Børsraset starta i New York, etter frykt for at styresmaktene vil slå hardare ned på personvern etter Facebook-skandalen. Twitter-aksjen var den første som begynte nedgangen, fordi shortseljaren Citron Research varsla at dei meiner Twitter vil tape mest på strengare personvernreglar frå styresmaktene. Etter kvart følgde både Facebook, Apple, Microsoft, Amazon og Google-eigar Alphabet, ifølgje E24.

