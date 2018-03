Russisk ambassadør åtvarar mot ny kald krig

utenriks

Som ein reaksjon på giftangrepet i Salisbury har i alt er meir enn 140 russiske tenestemenn blitt utviste frå over 20 land og Nato. Australia utviser sjølv to diplomatar.

Ambassadøren Grigorij Logvinov til Canberra seier utvisinga er ein konspirasjon mellom vestlege land for å undergrave Russland, og at dette starta då landet vart meir sjølvstendig etter 90-talet.

– Om vesten følgjer denne linja, er eg redd vi vil sitte djupt i ein kald krig-situasjon, sa Logvinov til journalistar.

Giftangrepet i den engelske byen var retta mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera Julia. Russland nektar for å ha hatt noko med angrepet å gjere, men Storbritannia meiner det ikkje finst noka anna truverdig forklaring enn at Russland står bak. Logvinov stiller likevel spørsmål om kva som eigentleg hende med dei to.

– Kven har sett Skripal (og dottera) etter den påståtte forgiftinga? Kven har sett nokon som helst medisinsk rapport bortsett frå den politiske pressemeldinga om at dei vart forgifta med ei påstått nervegift, spør han.

Han meiner det ikkje er nokon grunn til at Russland skal vere interessert i eksspionen.

– Han var dømt, han sona sin dom, han var fri. Russland er ikkje interessert i han lenger, fortsette han.

Til slutt la han til at president Vladimir Putin ventar på forslag til korleis han skal svare på masseutvisinga av diplomatane, noko han har lova å gjere.

