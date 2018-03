Saudi-Arabia gir milliardsum til humanitært arbeid i Jemen

utenriks

Den saudiarabiske prinsen Mohammed bin Salman overrekte donasjonen tysdag då han møtte FNs generalsekretær António Guterres. Dei to møttest for å diskutere situasjonen i Jemen, som FN har kalla den verste humanitære krisa i verda der over 22 millionar menneske treng nødhjelp.

Guterres takka prinsen for donasjonen, som dekkjer nesten ein tredel av den totale summen FN har bedt om for humanitært arbeid i landet i år.

– På den andre sida veit vi at det ikkje finst noka humanitær løysing på humanitære problem. Løysinga er politisk, og vi stiller oss til rådvelde for å kunne samarbeide om ei mogleg politisk løysing, sa Guterres til prinsen.

Dei to diskuterte også vern av sivile og behovet for humanitært tilgjenge og opne hamnar.

Saudi-Arabias utanriksminister Adel al-Jubeir kallar møtet «veldig produktivt og omfattande». Han seier dei to diskuterte korleis dei kunne unngå utanlandsk innblanding i Jemen, spesielt frå Iran.

Ekspertar frå FN og fleire vestlege land har skulda Iran for å væpne den sjiamuslimske Houthi-rørsla som ein koalisjon fronta av Saudi-Arabia har kriga mot i tre år.

Irans utanriksdepartement har fordømt krigføringa til den saudileidde koalisjonen.

Konflikten starta eit halvt år etter at Houthi-rørsla dreiv den jemenittiske regjeringa ut av hovudstaden Sana i september 2014, og har kravd over 10.000 menneskeliv.

(©NPK)