utenriks

Det er den svenske avisa Dagens Nyheter som melder at Bannon, som er rekna for å vere hjernen bak valsigeren til Trump, kjem til Sverige for å vise støtte til Sverigedemokraterna.

– Sverigedemokraterna gjekk frå noko som ingen respektabel person i Sverige ville forbindast med, til å bli eit parti som mange menneske er komfortable med å forbindast med, seier Bannon til Dagens Nyheter.

(©NPK)