Britiske forskarar kan ikkje bevise at nervegift blei laga i Russland

– Vi har ikkje identifisert den nøyaktige kjelda, men vi har lagt fram vitskapelege opplysningar overfor regjeringa, som deretter vil ha tilgang på ei rekke andre kjelder til å utarbeide ein konklusjon, seier Gary Aitkenhead, leiar ved det militære forsvarslaboratoriet Porton Down, til Sky News.

Forskarane har derimot klart å slå fast at nervegifta som blei brukt mot Sergej og Julia Skripal i Salisbury 4. mars, var av typen Novitsjok, ein fellesnemnar for ein type militær nervegift utvikla på slutten av den kalde krigen i det daverande Sovjetunionen.

– Vår jobb er å legge fram vitskapeleg bevis for å slå fast kva for ein type nervegift det dreier seg om. Vi har identifisert at gifta høyrer til denne spesifikke familien nervegifter, men det er ikkje vår jobb å seie noko om kor den blei produsert, seier han.

Russiske ekspertar som deltok i utviklingsprogrammet, har uttalt at det fanst ein rekke ulike typar nervegifter omtalt med fellesnamnet Novitsjok som i ettertid kan ha hamna på avvege i andre land, og at blodprøver kan gi svar på kva for ein av typane det dreier seg om.

Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) har fått rettsleg rettsavgjerd til å innhente prøver av Skripal. OPCW skal onsdag halde eit møte om giftangrepet bak lukka dører i hovudkvarteret til organisasjonen i Haag i Nederland.

