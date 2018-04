Første dom i Russland-etterforskinga til Mueller i USA

utenriks

Ein føderal dommar i Washington presenterte straffutmålinga tysdag. 33 år gamle Alex van der Zwaan erkjente skyld for om lag to månader sidan.

Han innrømde då at han hadde loge overfor etterforskarane til Mueller om kontaktane sine med den tidlegare valkamprådgivaren til Donald Trump Rick Gates og ein person som FBI meiner er kopla til russisk etterretning.

Van der Zwaan var tiltalt for med overlegg å ha loge. Etter å ha innrømt skuld, inngjekk advokaten ein avtale om å samarbeide med granskarane til Mueller, inkludert deling av opptak av samtaler med Gates, den ikkje namngitte personen og ein partnar i advokatfirmaet.

London-baserte Van der Zwaan representerte det globale advokatfirmaet Skadden Arps i eit oppdrag for den ukrainske regjeringa i 2012 då korrupsjonsrettssaka mot tidlegare statsminister Julia Timosjenko gjekk føre seg. På den tida arbeida Gates og Manafort for den russiskstøtta ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, som seinare blei avsett.

Gates var ein av dei nære medarbeidarane og forretningspartnarane til tidlegare valkampsjef Paul Manafort. Både Gates og Manafort er under etterforsking for kvitvasking av pengar og skatteunndraging. Gates og Manafort skal ha tent fleire millionar av dollar for oppdraget dei utførte for Janukovitsj. Inntektene blei ikkje innrapporterte.

