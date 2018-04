FN fekk inn 16 milliardar til naudhjelp i Jemen

utenriks

Utanriksministeren deltok sjølv på konferansen i Genève tysdag, der Noreg la 170 millionar kroner i potten.

FN har dermed så langt fått inn to tredeler av dei 24 milliardane dei har bedt om, 80 prosent meir enn for berre to år sidan.

– Jemen er råka av den verste humanitære krisa i verda, slo generalsekretær i FN António Guterres fast då han opna konferansen.

Nær 80 prosent av dei 27 millionar innbyggjarane i Jemen treng no humanitær hjelp. Nesten 18 millionar manglar sikker tilgang på mat, og over 8 millionar står i fare for å svelte.

Møtte Guterres

I bakkant hadde Søreide eit eige møte med Guterres, der prosessen vidare for Jemen stod øvst på dagsordenen. At ein politisk prosess kjem på plass, er avgjerande, meiner Søreide.

– Den politiske prosessen – som må komme – må vere inkluderande og ha forankring som gjer at den kan godtakast av dei ulike grupperingane, seier Søreide til NTB.

Ho meiner det er svært viktig å støtte forsøket il FN på å få på plass fredsforhandlingar.

– Som i alle konfliktar er det krefter som prøver å undergrave rolla til FN, seier utanriksministeren, som no fester lit til dei nye spesialutsendingane i FN for Jemen, Martin Griffiths, den tredje i rekka som prøver å få til fredsforhandlingar.

– Han har betre kontaktar med ulike grupperingar enn det som har vore til no. Det gir i alle fall eit visst håp, seier Søreide.

Åtvarar

Ho støttar dermed Flyktninghjelpen og Røde Kors, som i forkant av givarlandskonferansen kom med kraftige åtvaringar om at pengar på langt nær er nok for å avhjelpe katastrofen i Jemen.

– For kvar dag som går utan ei løysing på konflikten, blir situasjonen verre. Folk døyr av sjukdommar som kan hindrast, og av mangel på mat, vatn og straum, seier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland, mens Jan Egeland i Flyktninghjelpen peikar på at organisasjonane treng hjelp til å få naudhjelpa inn i landet.

– Framfor alt treng vi ein slutt på auken i talet på land som sel våpen og bomber som blir brukt mot sivile i Jemen samtidig som dei lovar pengar i eit forsøk på å halde dei i live, seier Egeland.

Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata, som begge er djupt involverte i krigen, løyva tysdag til saman 7,3 milliardar kroner til naudhjelpsarbeidet.

Barn drepne i bombeangrep

Same dag blei mange drepne i eit bombeangrep mot ein bygning i hamnebyen Hodeida i Jemen. Den saudileia koalisjonen er rekna å ha stått bak angrepet.

Ifølgje barnefondet til FN (UNICEF) oppheldt det seg ei rekke barn i bygningen. UNICEF kallar flyangrepet «eitt av dei daudelegaste angrepa» mot mindreårige på fleire år i Jemen.

Konflikten i Jemen stod først mellom ulike lokale politiske grupperingar og klanar, men utvikla seg etter kvart til å bli ein stadfortredarkrig der Saudi-Arabia og fleire andre sunnimuslimske statar gjekk til angrep på dei Iran-vennlege houthi-opprørarane.

I mars 2015 innleidde Saudi-Arabia luftkrigen mot houthi-opprørarane, som hadde tatt kontroll over hovudstaden Sana nokre månader tidlegare og var på veg sørover mot hamnebyen Aden, den nye basen til den internasjonalt anerkjente regjeringa i landet.

Saudi-Arabia, som blant anna får etterretningsstøtte av USA, legg fram at houthiane får militær støtte av Iran, noko Iran nektar for.

Også før krigen braut ut, var Jemen rekna som eitt av dei fattigaste landa i Midtausten.

(©NPK)