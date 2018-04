HRW hardt ut mot Israels drap på uvæpna palestinarar  

utenriks

Menneskerettsorganisasjonen har granska hendingane der 17 palestinarar vart drepne og over 1.400 vart såra då israelske soldatar opna eld sist fredag. Konklusjonen er klar:

– Dei israelske soldatane brukte ikkje berre overdriven makt, dei handla tilsynelatande på ordre som nærmast sikra ein blodig militær respons på dei palestinske demonstrasjonane, seier nestleiaren for Human Rights Watchs verksemd i Midtausten, Eric Goldstein.

Skarpskyttarar

Israelske styresmakter varsla på førehand at 100 skarpskyttarar ville bli stasjonerte langs grensa i samband med den tillyste demonstrasjonen på Gazastripa sist fredag.

Videobilde viser blant anna korleis éin demonstrant vart skoten i ryggen på fleire hundre meters hald, mens éin annan vart skoten mens han knelte i bønn.

Ifølgje Human Rights Watch ligg det ikkje føre bevis for at dei palestinske demonstrantane var væpna, at dei utgjorde nokon trussel mot dei godt beskytta israelske soldatane som vakta grensa, eller at dei prøve å ta seg over grensa og inn i Israel.

Fortener medalje

Over halvparten av dei drygt 1.400 som vart såra, vart ifølgje palestinske helsearbeidarar trefte av skarpe skot.

– Godt jobba, var statsminister Benjamin Netanyahus helsing til soldatane, og det same meinte forsvarsminister Avigdor Lieberman.

– Alle våre soldatar fortener etter mi meining medalje, sa han.

Den israelske regjeringshæren avviste også all kritikk og hevda først i ei Twitter-melding at deira skarpskyttarar berre trefte det dei sikta på.

Gjennomtenkt

– Ingenting skjedde ukontrollert, alt var nøyaktig og gjennomtenkt, og vi veit kvar kvar einaste kule trefte, heitte det i Twitter-meldinga, som seinare vart sletta, men som den israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem offentleggjorde ein kopi av.

– Desse drapa understrekar kor viktig det er at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) opnar formell etterforsking av dei alvorlege brotsverka som skjer i Palestina, slår Human Rights Watch fast.

FNs generalsekretær António Guterres, EUs utanrikssjef Federica Mogherini, Amnesty International og leiaren for det israelske venstrepartiet Meretz, Tamar Zandberg, har alle kravd uavhengig gransking.

– Uakseptabelt

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) meiner også at drapa må granskast, men at det må vere Israels ansvar.

– Det er viktig at denne typen handlingar blir undersøkte og ettergått på ein truverdig måte, meiner Søreide, som kallar det uakseptabelt å skyte med skarpt mot uvæpna demonstrantar.

– Det kjem ikkje på tale med noka gransking, er forsvarsminister Avigdor Liebermans svar på krav om gransking.

