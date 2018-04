Israel trekker seg frå asylavtale med FN

utenriks

Måndag kunngjorde statsminister i Israel Benjamin Netanyahu at Israel hadde inngått avtale med høgkommissær for flyktningar i FN (UNHCR) om å sende 16.250 afrikanske asylsøkjarar som oppheldt seg i Israel, vidare til land som Tyskland, Italia og Canada.

Dei fleste av asylsøkjarane kjem frå Sudan og Eritrea og fekk tidlegare i år frist til utgangen av mars med å forlate Israel frivillig, eller å bli kasta i fengsel.

Kortlevd avtale

Nokre timar etter at avtalen blei kunngjort, rykka derimot Netanyahu ut og sa at den var lagt på is. Tysdag morgon opplyste han at Israel hadde trekt seg frå avtalen.

Bakgrunnen for avgjerda var visstnok massiv kritikk frå høgresida i Israel, ettersom avtalen med UNHCR også innebar at Israel skulle gi mellombels opphald til like mange asylsøkjarar som dei sende vidare til andre land.

Infiltratørar

– Eg lytta oppmerksamt til dei mange kommentarane til avtalen. Som eit resultat av det, og etter å ha revurdert fordelar og ulemper, avgjorde eg å slå ein strek over avtalen, sa Netanyahu.

– Trass i juridiske og internasjonale restriksjonar, som blir stadig vanskelegare, vil vi jobbe besluttsamt vidare med alle moglege løysingar for å fjerne infiltratørar. Vi vil også søke andre moglege løysingar, sa han.

UNHCR ber Netanyahu tenkje seg om og revurdere avgjerda om å trekke Israel frå avtalen.

– Vi meiner framleis at det trengst ein vinn-vinn-avtale som tener Israel, verdssamfunnet og folk som treng asyl, og vi håpar at Israel snarast vil revurdere avgjerda, seier talsmann for UNHCR William Spindler.

