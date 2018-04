Lill-Babs er død, 80 år gammal

utenriks

Lill-Babs vart lagt inn på sjukehus med hjartesvikt tidlegare denne månaden. I ei personleg og rørande melding på Instagram skriv dottera Kristin Kaspersen at ei elska mor, søster og bestemor har sovna stille og roleg inn etter kort tids sjukdom.

– Hjarta hennar har slått mange vakre slag for publikum, familien, kollegaene og vennene, men no får det kvile. Mamma vart lagt inn med akutt hjartesvikt då det vart oppdaga vondarta kreft. Denne kombinasjonen vart for tøff for vår elles så sterke og sta mamma, skriv dottera.

Ho fortel vidare at familien heile tida har vore hos henne på sjukehuset og fram til ho døydde roleg tysdag formiddag.

– No kviler sjela hennar hos mamma Brita, skriv dottera, som ber om at fred for familien blir respektert i den vidare sørgjetida.