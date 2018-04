OPCW-møte om giftangrepet i Salisbury onsdag

utenriks

Storbritannia har skulda Russland for å stå bak angrepet, og uttalt at det var nervegifta Novitsjok som blei brukt.

OPCW har tidlegare uttalt at ingen har meldt frå om at dei har eller har hatt denne nervegifta til dei, noko Russland, som nektar for at dei stod bak giftangrepet, også har peikt på.

Ifølgje OPCW er det representanten til Russland i organisasjonen som har bede om møtet onsdag.

Etter planen startar det lukka møtet klokka 10 onsdag ved hovudkvarteret til OPCW i Haag i Nederland.

(©NPK)