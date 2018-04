Spotify håpar å bli ein hit på børsen

utenriks

Håpet er også at børsnoteringa vil gagne musikkartistane.

Men Spotify kjem ikkje til å skrive ut nye aksjar, noko som betyr at grunnleggjarane og dei noverande eigarane beheld kontrollen over selskapet.

– Spotify aukar ikkje kapitalen, og våre aksjeeigarar og tilsette har kunna kjøpe og selje aksjar i selskapet i årevis, skriv ein av Spotify-grunnleggjarane og eigarane, svenske Daniel Ek, i eit blogginnlegg tysdag.

Han grunngjev børsnoteringa med at selskapet no ønsker å gå inn på ein «større scene», men utan at det skal endre «kven vi er, kva vi driv med og korleis vi opererer».

Ein reknar med at selskapet er verdt 23,4 milliardar dollar, som svarar til over 184 milliardar kroner. I ein stor del av verda er strøyming av musikk på nettet blitt den mest populære måten å lytte til musikk på, noko Spotify har medverka sterkt til.

(©NPK)