Trump trugar Honduras med bistandskutt

utenriks

Bakgrunnen for trusselen mot eitt av dei fremste allierte landa til USA i Mellom-Amerika, er ein såkalla karavane med migrantar som kvar påske legg av garde derfrå nordover mot USA.

Karavanen i år har falle president Donald Trump tungt for brystet og det har dei siste dagane resultert i fleire hissige Twitter-meldingar frå presidenten. Tysdag morgon kom det ei ny:

– Den store karavanen av folk frå Honduras, som no kryssar Mexico og set kursen for vår «svake lover»-grense, bør stansast før den kjem hit. Mjølkekua NAFTA står på spel, og det same gjer bistanden til Honduras og landa som gir lov til at dette skjer. Kongressen MÅ GJERE NOKO NO!, tvitra Trump.

I helga trua Trump endå ein gong med å skrote NAFTA, den 24 år gamle frihandelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada.

– TRENG MUR!, tvitrar han, med tilvising til muren han har lova å byggje langs grensa mellom USA og Mexico.

På kjent vis langa Trump tysdag morgon også ut mot amerikanske medium, som han skuldar for å trykkje løgner om han sjølv og politikken hans.

– Bløffarane i CNN, NBC, ABC & CBS har drive med så mykje uærleg rapportering at dei burde få prisar for å dikte, tvitra han.

(©NPK)