Væpna ran ved vekslingskontor i Sverige

Politiet har førebels ikkje oversikt over nøyaktig kva som skjedde inne på vekslingskontoret, og seier det er uklart om dei fekk med seg verdiar.

Ein person blei skadd i samband med hendinga, og er frakta til sjukehus, mens gjerningsmennene framleis er på frifot.

–Ein tilsett fekk eit slag i ansiktet og blei skadd. Gjerningsmennene flykta deretter i ein bil, seier pressetalskvinne i politiet Linda Wideberg til Expressen.

Ho legg til at vitne har forklart at dei tre var væpna med automatvåpen, men seier at dei enno ikkje har fått dette stadfesta.

Ein omfattande politistyrke jaktar på gjerningspersonane, og får bistand frå politihelikopter.

