Brexit-komité i Underhuset opnar for EØS eller Efta

utenriks

Alternativt meiner komiteen at Storbritannia bør forhandle om ei tilslutning til frihandelsavtalen Efta etter at landet har forlate EU. Det skriv The Guardian onsdag.

Brexit-minister David Davis har tidlegare avvist begge alternativa, og han har også kalla dei «det aller verste resultatet».

Anbefalinga var likevel ikkje samrøystes, ti av medlemmene stemte for, mens seks stemte imot. Fleire konservative Brexit-tilhengarar sa nei til anbefalinga.

Komiteen blir leidd av Labour-politikaren Hilary Benn.

(©NPK)