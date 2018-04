FN bekymra over situasjonen i Raqqa

utenriks

Raqqa var lenge hovudsete for den ytterleggåande islamistgruppa IS, men vart gjenerobra i oktober i fjor. I helga besøkte ein delegasjon frå FN den utbomba byen, for å vurdere behova der.

Delegasjonen vart leidd av Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland, som leiar FNs humanitære innsats i Syria. Ifølgje han har 100.000 innbyggjarar vendt tilbake til Raqqa, medan ytterlegare 100.000 internflyktningar ventar i områda rundt byen i håp om snart å kunne reise heim.

– Husa der er framleis fulle av bomber og granatar. Barn blir framleis lemlesta og drepne, sa Egeland etter besøket.

Ifølgje lokale leiarar er 70 prosent av alle bygningar i Raqqa påført skadar eller lagt i ruinar, og byen er også utan vatn- og elektrisitetsforsyning og helsetenester.

– Det er heilt utruleg å ha ein by med nærmare 100.000 menneske som ikkje har tilgang på offentlege tenester. Det finst heller ikkje politi der, og det herskar ikkje lov og orden, seier Egeland.

Han stiller spørsmål ved om det var nødvendig av den USA-leidde koalisjonen å legge store delar av Raqqa i grus for å drive ut IS.

(©NPK)