Honduras: Trumps trussel om bistandskutt ei ubehageleg overrasking

utenriks

Bakgrunnen for trusselen mot ein av USAs fremste allierte i Mellom-Amerika, er ein såkalla karavane med migrantar som kvar påske legg av garde derifrå nordover mot USA.

– Denne omtalen av landet vårt er ei ubehageleg overrasking. Vi avviser utsegna fullstendig ettersom det ikkje er sikkert at det finst nokon karavane med honduranarar, seier den honduranske ministeren Ebal Diaz til nyheitsbyrået AFP.

Tysdag tvitra Trump:

– Den store karavanen av folk frå Honduras, som no kryssar Mexico og set kursen for vår «svake lover»-grense, bør stansast før den kjem hit. Mjølkekua NAFTA står på spel, og det same gjer bistanden til Honduras og landa som tillèt at dette skjer. Kongressen MÅ GJERE NOKO NO!

Diaz skuldar Trump for å bruke Honduras for å presse amerikanske folkevalde til å vedta strengare migrasjonslover. Han understrekar også at Honduras har gjort betydeleg framgang i arbeidet med å kjempe imot kriminalitet.

– Dessverre vil vald fortsette å prege latinamerikanske land så lenge USA ikkje klarer å få bukt med narkotikakonsumet i landet, seier Diaz.

(©NPK)