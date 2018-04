EU kallar Facebook-skandalen «uakseptabel»

utenriks

– For EU-kommisjonen er den uautoriserte tilgangen og vidare misbruk av personleg informasjon til Facebook-brukarar uakseptabel, sa Christian Wigand, talsperson for kommisjonen torsdag.

Ifølgje Wigand blir det arbeidd for å få til eit møte mellom høgtståande personar i Facebook og EU dei neste dagane.

Det skjer etter at EUs justiskommissær Vera Jourova sist veke sende eit brev til Facebook der ho bad om svar på fleire spørsmål om skandalen. Facebook har etterpå teke kontakt med EU og har ifølgje Wigand vore samarbeidsvillige.

Onsdag vedgjekk Facebook at informasjonen til 87 millionar brukarar hadde blitt delt med analyseselskapet Cambridge Analytica (CA). 1 million brukarar i Storbritannia og opp mot 310.000 brukarar i Tyskland er blant desse. I Noreg har informasjon frå potensielt 37.000 brukarar blitt henta ut utan samtykke, og Forbrukarrådet har bede Datatilsynet undersøkja om Facebook har brote europeiske personvernlover. Dei krev også at tilsynet får oversikt over nordmenn som er ramma.

Sist månad blei det kjent at CA hadde samla inn personopplysningar frå 50 millionar Facebook-brukarar og selt analysar av materialet til mellom andre valkampstaben til Donald Trump.

Tysdag 10. april skal Facebook-grunnleggjaren Mark Zuckerberg møta til ei høyring i Senatet i USA for å svara for seg om skandalen. Det britiske parlamentet og EU-parlamentet har også bede Zuckerberg stilla til høyring, men har ikkje fått positivt svar.

