Handelsunderskotet til USA på sitt høgste på nesten 10 år

Ifølgje handelsdepartementet til USA var differansen på det USA eksporterer og det landet importerer på 57,6 milliardar dollar, eller rundt 452 milliardar kroner, i februar.

Både importen og eksporten var rekordhøg i februar, og var på høvesvis 262 milliardar dollar og 204,4 milliardar dollar.

Dei nye tala kjem etter at USAs president Donald Trump den siste tida har innført fleire tiltak for å minska handelsunderskotet. I mars blei det klart at presidenten mellom anna vil innføra toll på stål og aluminium.

Årsaka til det aukande handelsunderskotet er hovudsakeleg at den amerikanske økonomien er sterk og at amerikanske forbrukarar kjøper mykje importerte produkt.

(©NPK)